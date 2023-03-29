Мультсериал о великом кюйши Курмангазы создают в Казахстане

В Казахстане команда молодых аниматоров создает мультсериал о великом казахском композиторе, домбристе и кюйши Курмангазы. К проекту отечественные специалисты относятся со всей ответственностью. Так, его арт-директор занимается не совсем привычной для современных художников работой.

В задачи Санжара Жусуп входят: поиск исторических сведений, фактов, встречи с учеными и тщательное изучение этнографических исследований и энциклопедических данных. Всё это – чтобы не допустить ошибок и неточностей в изображении костюмов, предметов быта и других элементов в набросках отечественных аниматоров, работающих над исторической картиной.

Санжар Жусуп, арт-директор проекта «Dala shyrqauy»:

- Основным источником, естественно, у нас являются книги. Большую помощь оказал композитор Аблай Тлепбергенов, который очень много нам поведал, рассказал, показал, где искать нужную информацию. Остальную часть мы уже сами искали, соответствуя времени 19 века. Мы старались очень мягко подойти с изменением некоторых моментов. У нас всего 13 серий. Это, конечно, несопоставимо с количеством кюев, которые Курмангазы создавал.

Первая серия проекта повествует о детстве великого композитора и моменте, когда ему на пути встречается известный странствующий кюйши Узак. Именно его талант и отточенное мастерство игры на домбре вдохновляет юного Курмангазы на написание композиций.

К слову, первый выпуск сериала, опубликованный на платформе Youtube пару недель назад, уже успел набрать десятки тысяч просмотров. Вторую серию планируют выложить 30 марта. Также ребята сейчас готовят материал для второго сезона проекта. В него войдут анимационные истории о самых легендарных и известных казахских домбристах, среди которых – Дина Нурпеисова, Сугир, Даулеткерей, Казангап и другие.

Альберт Аргёнштейн, директор анимационной студии:

- Кто-то занимается сценарием, кто-то раскадровку делает, кто-то персонажами занимается. Команда аниматоров объединяет все эти картинки. В других проектах у нас планируется рассказывать о каких-то персонажах из наших легенд, из наших сказок, из наших фольклорах, чтобы это звучало не только на казахском телевидении, но и в СНГ, чтобы это можно было увидеть за рубежом. Сейчас параллельные проекты ориентируются больше на эту часть.

В мультсериале отражены не только факты, но и легенды и мифы об известном кюйши. Такой нестандартный подход, считают молодые аниматоры, позволит им достичь главной цели - через свои работы популяризировать интерес к сакральному музыкальному искусству казахского народа.

Автор: Айгерим Акимжанова