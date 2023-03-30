Этнографический туризм планируют развивать в Казахстане

В Казахстане планируют развивать эко-, агро- и этнографический туризм. Это позволит привлечь дополнительный приток иностранных гостей, отмечают в Министерстве культуры и спорта страны. Для этого в республике будут обустроены новые турмаршруты, тропы, смотровые площадки, парковочные места. Особое внимание, отмечают эксперты, будет уделено национальным паркам. Только в Алматинской области, к примеру, будет уделено внимание «Алтын-Эмелю», Көлсай көлдері, Иле-Алатаускому и Чарынскому.

Нурбол Байжанов, руководитель Управления Комитета Министерства культуры и спорта РК:

- Для их развития в Казахстане с 2019 года внедряется модель управления в ключевых участках без излишней нагрузки на экосистему. В результате концентрация людей на территориях национальных парков составит не более 5%. Например, в ущелье Аюсай возведен визит-центр, обустроен мост через реку Большая Алматинка, создана и благоустроена учебная тропа, открыты глэмпинги и кэмпинги. Также в прошлом году в Тургенсае открыт визит-центр. В Алтын-Эмеле установлены урны, инфо-табло. Вместе с тем в целях развития экотуризма будет внедряться добровольная сертификация с системой оценки качества. Также появятся реестр и система онлайн-бронирования гостевых домов.

Что касается агротуризма, то всех желающих будут знакомить с жизнью на фермах, проводить для них мастер-классы по национальной кухне и дегустации экопродукции. Чтобы определить, какие перспективные точки могут стать центром притяжения для любителей такого вида отдыха, проведут исследования. Что касается этнографического туризма, то в его рамках будет сформирован пул ремесленников. Отдельно закрепят и статус профессии. Также будут открываться центры с созданием сети мастерских, появятся стандарты и визуальная айдентика национальной ремесленной продукции. Такое прикладное искусство будут продвигать как в Казахстане, так и за ее пределами.