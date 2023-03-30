Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи сохранят в первозданном виде

Сохранить мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в первозданном виде для будущих поколений намерены в Казахстане. В этом году в стране началось комплексное исследование уникального архитектурно-исторического памятника. В своей работе ученые будут использовать современную технику, а также мировой реставрационный опыт.

Напомним, обследование мавзолея проводилось еще в 2021 году. Тогда его состояние было оценено как удовлетворительное. Однако сезонные изменения температуры и влажности негативно отражаются на исторической постройке. Акимату Туркестанской области Правительством поручено при работах рядом с мавзолеем Ходжи Ахмета Яссауи соблюдать уровень увлажненности, чтобы не нанести ему ущерб. К слову, состояние архитектурно-исторического памятника 14 века будет рассмотрено также на сессии Комитета Всемирного наследия уже в сентябре в Эр-Рияде.