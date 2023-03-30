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Сборная РК по кокпару стала победителем международного турнира в Узбекистане
  • 30.03.2023, 17:00
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Сборная РК по кокпару стала победителем международного турнира в Узбекистане

Сборная Казахстана завоевала главный приз на традиционном международном турнире по кокпару. Мероприятие проходило в узбекском городе Термез. В состязаниях участвовали шесть сборных. Нашу респуб­лику представляла команда «Алатау». В финале казахстанцы обыграли сборную Кыргызстана, а бронзовыми призерами турнира стали представители школы конного мастерства из Узбекистана.

Отметим, казахстанские спортсмены неоднократно завоевывали золотые медали по кокпару на чемпионатах мира и Азии, а также Всемирных играх кочевников.

 

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