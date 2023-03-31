Отпечатки пальцев внесут в личные документы казахстанцев

Отпечатки пальцев предложили внести в личные документы казахстанцев. Об этом говорится в новых правилах по их выдаче. Соответствующий проект приказа вынесло МВД для публичного обсуждения. Так, в удостоверение личности помимо Фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола, даты выдачи, номера и срока действия документа, подписи владельца, индивидуального идентификационного номера, будут включать и обязательную дактилоскопию. А что касается национальности, то ее можно указывать по желанию.

Напомним, в Астане установили терминалы для оформления удостоверений личности и паспортов. Теперь казахстанцы могут заменить документы самостоятельно. В дальнейшем проект планируют масштабировать на все регионы страны.