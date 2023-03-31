Казахстанские библиотекари пройдут обучение в Турции

Обмен опытом и повышение квалификации для библиотекарей. Казахстанские специалисты будут совершенствовать свои профессиональные навыки в Национальной библиотеке Турции в Анкаре. Учебный процесс включает в себя углубленные знания по цифровизации библиотек, созданию баз данных фондов, а главное – реставрации и сохранению старинных фолиантов и редких изданий.

Нурбек Борамбаев, Главный эксперт Управления Комитета Министерства культуры и спорта РК:

- В рамках стажировки планируется обмен опытом с коллегами турецких библиотек, в частности, нащи библиотекари будут изучать опыт по оцифровке, получать знания о работе с фондами редких изданий. Кроме того, библиотекарями будут изучены данные турецких библиотек именно электронных баз, процессы проведения оцифровок, а также современные подходы научных описаний, изданий, менеджмент, маркетинг и управление персоналом в библиотечном деле.

Библиотекари - не единственные работники организаций культуры республики, кто регулярно проходит обучение за рубежом. Ранее опытом с иностранными коллегами обменялись и сотрудники музеев, заповедников, музыкальных и драмтеатров.