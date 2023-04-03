Нацбанк открыл продажи новых коллекционных монет

Нацбанк сегодня открыл продажи новых коллекционных монет. Они относятся к серии «Выдающиеся события и люди». Все монеты посвящены юбилейным датам - 30-летию вступления Казахстана в ООН, 30-летию инициативе о созыве СВМДА и 30-летию дипотношений нашей страны с Китаем и Россией. К слову, если тираж первых составил 2 тысячи экземпляров, то последних – на тысячу больше. Приобрести уникальные монеты, отмечают специалисты банка, можно через интернет-магазин.

Алмат Басенов, Главный дизайнер Национального банка РК:

- К нам поступило обращение от Министерства иностранных дел, где как раз были озвучены данные события по линии Министерства иностранных дел. Они выполнены из сплава мельхиор. Также стоит отметить качество пруф лайк. Это повышение качество чеканки. Если вы обратите вынимание, то помимо матовой поверхности самих изображений, есть абсолютно глянцевая зеркальная поверхность.

По словам Алмата Басенова, нанесенные на монеты изображения имеют свою особенную символику. К примеру, на монете «Казахстан. ООН. 30 лет» изображены звездочки. Они олицетворяют равноправие всех членов-участников этой организации.

Алмат Басенов, Главный дизайнер Национального банка РК:

- Выпущены 2 монеты, посвященные 30-летним юбилеям дипломатических отношений Казахстана и России. Здесь, если вы помните, 2021 год прошел под эгидой 30-летия Независимости Казахстана. А все эти события так или иначе пересекаются с этой датой, чуть больше соответственно через год здесь заключили основные дипломатические отношения со многими странами.

К слову, в этом году такой же юбилей отметит и национальная валюта Казахстана – тенге. В честь праздничной даты главным финрегулятором страны уже этой осенью будут выпущены 2 новые коллекционные монеты.

Автор: Айгерим Акимжанова