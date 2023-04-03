Туриндустрия РК активно восстанавливается после COVID-19

Туриндустрия Казахстана активно восстанавливается после ковидных ограничений. По данным экспертов отрасли, в прошлом году в стране было зафиксировано порядка 8 миллионов внутренних туристов. Это рекордный показатель по сравнению с предыдущими тремя годами. При этом казахстанцы не только начали отдавать предпочтение отдыху в своей стране. Теперь ключевым направлением для граждан становится экологический туризм.

Ернур Кенжебеков, пресс-секретарь АО «НК «KAZAKH TOURISM»:

- Если раньше экотуризм преимущественно привлекал у нас в стране въездной поток, то есть иностранцев, то ковидный год и предшествующие ему года, мировая тенденция на экотуризм позволила нам и казахстанцам больше отдыхать в экодестинациях и эконаправлениях. В прошлом году у нас самой посещаемой дестинацией был алматинский горный кластер из-за наличия там национальных парков. При этом Национальный парк «Бурабай» является самым посещаемым, если мы говорим о статистике нацпарков за прошлый год. Это говорит о том, что в нацпарках развивается туризм.

Развитие и популярность экотуризма буквально заставляет туроператоров предлагать путешественникам новые маршруты и турнаправления. Одно из таких – Атырауская область, где в долине реки Кигач наблюдается обилие красот первозданной природы. Главная фишка местности - цветущие каспийские лотосы.

Ернур Кенжебеков, пресс-секретарь АО «НК «KAZAKH TOURISM»:

- Это очень уникальный продукт. Это самое северное цветение лотоса в мире. Туроператоры могут ставить турпакет на этой основе. Атырауская область идет в сторону развития туризма. Например, открылся визит-центр Сарайшык, это близ городища. Там могут туристы получить очень много информации не только про городище, но и про область, про возможности в Атырауской области. Есть известные большие водоемы, есть даже уникальные природные объекты, как Индербор. В плане туризма Атырауской области есть чем удивить.

Растут показатели внутреннего туризма, отмечают специалисты, благодаря расширению в стране инфраструктуры, появлению новых ЖД-маршрутов, а также разработанным и внедрённым правительством страны программам, в том числе «Кидс гоу фри». Благодаря ей за последние два года совершить бесплатный авиаперелет внутри страны смогли почти 3,5 тысячи детей.

Автор: Айгерим Акимжанова