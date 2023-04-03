Национальную инфраструктуру пространственных данных создадут в Казахстане

В Казахстане будет создана Национальная инфраструктура пространственных данных. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны. На реализацию масштабного цифрового проекта потратят более 15 млрд тенге. За счет него на одной платформе соберут всю необходимую информацию, в том числе в сфере геодезии и картографии. В результате появится доступ к достоверным, оперативным и актуализированным данным. Например, возведенное здание сразу отразится и на карте.