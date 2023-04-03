Казахскую юрту установили в столице Словакии

Впервые в историческом центре столицы Словакии установлена казахская юрта. Так ярко и запоминающе в этом году в Братиславе прошли торжества в честь Наурыза. Жителям и гостям города было представлено колоритное убранство передвижного жилища номадов. Его украсили традиционными коврами, ткаными узорными лентами, казахскими музыкальными инструментами и предметами декоративно-прикладного искусства.

Интерьер юрты пополнили также казахские национальные костюмы, кожаные панно, доспехи кочевников и традиционная казахская камча. А вот с мелодиями Великой степи братиславцев познакомил уральский фольклорный ансамбль «Арнау». В рамках празднования «Наурыз мейрамы» также состоялся мастер-класс с участием талантливых ребят из местной школы искусств.

Работы юных художников лягут в основу постоянно действующей экспозиции «Казахстан - глазами словацких детей». Как отмечают в Министерстве иностранных дел нашей республики, Казахскую юрту позже продемонстрируют и в других регионах Словакии.