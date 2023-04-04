04.04.2023, 12:16 84 Медцентр УДП РК подписал меморандум с акиматом Акмолинской области Теги: #УДП РК #меморандум читайте также Казахстан и Китай заключили 16 двусторонних документов Казахстан и Китай будут совместно готовить технических специалистов Министерство просвещения Казахстана подписало меморандум о сотрудничестве с Microsoft Новости. Выпуск от 29.11.2022 К. Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Казахстан и Евросоюз подписали документ о стратегическом партнёрстве