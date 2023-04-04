Алматы станет культурной и туристской столицей ШОС

Алматы станет культурной и туристской столицей Шанхайской организации сотрудничества. Министры стран-участниц Организации поддержали предложение сделать казахстанский мегаполис главным городом на 2023-2024 годы. Так, планируется провести 14 крупных мероприятий. Это международные туристские форумы и фестивали, а также марафоны.

Отметим, в рамках председательствования Казахстана в ШОС с июля 2023 года по июль 2024 года также запланирована насыщенная культурная программа. Об этом стало известно на совещании министров культуры стран-участниц. В онлайн-встрече принимали участие представители Индии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Пакистана.