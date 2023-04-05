Цифровая выставка итальянских художников открылась в Нацмузее РК

Увидеть самые знаменитые полотна Леонардо Да Винчи, Сандро Ботичелли, Микеланджело, Тициано и других всемирно знаменитых художников теперь могут жители и гости столицы. В Национальном музее Казахстана открылась цифровая иммерсивная выставка «Итальянский ренессанс - вечная красота».

Мероприятие организовано Посольством Италии в рамках сотрудничества с нашей страной в сфере культуры. Всего оцифрованы и объединены в одну интерактивную экспозицию 28 картин, которые буквально погружают зрителя в эпоху небывалого расцвета Италии.

К слову, отправиться в удивительный и загадочный мир ренессансного искусства ранее уже смогли жители других стран. Интерактивная выставка прошла в Риме, Генуе, Тайбэе и Сингапуре.

Абай Сатубалдин, Заместитель Директора Национального музея РК:

- Мы работали больше года вместе с нашими зарубежными коллегами над концепцией, над идеей этой выставки. Сегодняшние современные технологии позволяют увидеть уникальнейшие шедевры, находясь в Казахстане через цифровые технологии. Сама выставка длится около 15 минут. Я думаю, что музей, в том числе Национальный музей должен показывать разные виды искусства - национальное искусство, зарубежное искусство, чтобы посетитель вдохновлялся, становился более богаче на духовную культуру.

Марко Альберти, Посол Италии в Казахстане:

- Мы хотели бы нашей казахстанской публике представить историю, культуру Италии эпохи возрождения. Мы очень рады, что с помощью таких современных технологий можно окунуться в прошлое, увидеть и снова пережить те эмоции, которые могли испытать люди, которые жили в ту эпоху, во времена бытия этих великих художников. Выставка длится 14 минут, она представлена в виде ролика. Она будет открыта для посещения до 28 апреля.