Вопросы сейсмобезопасности рассмотрели в Мажилисе

В Казахстане необходимо ввести запрет на введение в эксплуатацию объектов, не соответствующих нормам сейсмобезопасности, а также ужесточить требования к застройщикам, ведущих строительство в сейсмоопасных регионах. Об этом на пленарном заседании Мажилиса заявил глава МЧС Юрий Ильин.

Министр выступил с докладом по законопроекту о ратификации Соглашения между Правительством Казахстана и центром по Чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания в нашей стране. По его словам, свыше 40% территории республики подвержены землетрясениям. И несмотря на то, что за последнее столетие в стране не происходило разрушительных бедствий, ситуация в Турции заставляет пересмотреть подходы по обеспечению сейсмобезопасности.

Юрий Ильин, Министр по чрезвычайным ситуациям РК:

- Мы предлагаем развивать систему раннего оповещения. В чем она заключается? Мы знаем точки эпицентра, где, возможно, произойдут землетрясения. Эти центры, если будут размещаться датчики, позволяющие зафиксировать возникновение предпосылки землетрясения, автоматически должны передавать сигнал в систему оповещения городов и населенных пунктов, для того, чтобы предупредить население. Что касается стандартов, в Казахстане усилены нормы проектирования и строительства в сейсмоопасных регионах. Естественно, неукоснительно их соблюдение. Это обязанность, прежде всего, проектных организаций и застройщиков. Качество строителей во многом зависит именно от них.

Отметим, до конца года в Алматы за счет местного бюджета будет передано более 30 сейсмостанций. Они помогут более детально проводить анализ рисков землетрясений. Также, по словам министра, ведомством рассматривается вопрос приобретения современного оборудования, которое позволит исследовать устойчивость зданий и сооружений. К этой работе также намерены подключить японских специалистов.