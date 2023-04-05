Свыше 2 тыс. грантов получили казахстанцы для реализации новых бизнес-идей

Свыше двух тысяч грантов получили казахстанцы для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. По сообщению минтруда и соцзащиты населения страны, всего было принято более 24 тысяч заявлений. Наибольшее количество поступило от претендентов из Туркестанской области и Шымкента.

Отметим, бизнес-проекты оцениваются по следующим критериям: конкурентоспособность идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность предложения, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.