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Свыше 2 тыс. грантов получили казахстанцы для реализации новых бизнес-идей
  • 05.04.2023, 15:00
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Свыше 2 тыс. грантов получили казахстанцы для реализации новых бизнес-идей

Свыше двух тысяч грантов получили казахстанцы для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. По сообщению минтруда и соцзащиты населения страны, всего было принято более 24 тысяч заявлений. Наибольшее количество поступило от претендентов из Туркестанской области и Шымкента.

Отметим, бизнес-проекты оцениваются по следующим критериям: конкурентоспособность идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность предложения, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

 

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