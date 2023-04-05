На трассах Казахстана появятся вращающиеся барьерные ограждения. Одно из них уже устанавливают на республиканской трассе «Екатеринбург-Алматы» - на островке безопасности, который находится рядом с развязкой на Тлендиева в черте столицы. Преимущество роликового блока в том, что он преобразовывает энергию столкновения в энергию вращения. Так, за счет движения барабанов попавший в аварию автомобиль не отбрасывается от ограждения, а движется вдоль него. А значит, и машина не улетает в кювет, а остается на проезжей части.

Нурбек Темирханов, Заместитель руководителя Акмолинского филиала Национальной компании «КАЗАВТОЖОЛ»:

- Данная технология у нас устанавливается впервые. Если хорошо себя покажет, то в дальнейшем на дорогах республиканских значений будем использовать. Мы обычно выбираем участки с высокой интенсивностью на автодорогах. Здесь, на данном участке интенсивность составляет более 15 тысяч машин в сутки. На проблемных участках автодорог, где часто происходит ДТП, но и где большая интенсивность.

Напомним, дорожное ограждение применяют на сложных участках автодорог: крутых поворотах, скалистых дорогах, въездах и выездах из туннелей, развязках, автомагистралях и перекрестках. Кстати, в течение месяца такое роликовое барьерное ограждение планируют установить и близ поселка Талапкер в Акмолинской области.