Этно-фольклорный ансамбль «TURAN» проводит мировое турне

Франция, Швейцария, Бельгия, Австрия, Венгрия, США... Этно-фольклорный ансамбль «TURAN» к своему 15-летнему юбилею проводит мировое турне. Необычная, но такая аутентичная казахская музыка, как считают организаторы гастролей, притягивает зарубежных слушателей. Гастроли Турана каждый раз проходят при полном аншлаге. И это понятно - участникам ансамбля удалось воссоздать звучание старинных казахских национальных инструментов.

Покоряют артисты и мастерским владением древнего искусства горлового пения. Кстати, в этот раз артисты значительно расширили репертуар - туда вошли совершенно новые произведения, написанные специально для этой поездки.

Серик Нурмолдаев, солист этно-фольклорного ансамбля «TURAN»:

– Мы нашим зарубежным слушателям представили две программы. Помимо произведений, которые ансамбль «Туран» исполняет в течение 15 лет, сформировали новую. Это попурри, состоящий из известных песен тюркских народов. Ее презентация в рамках празднования Наурыза состоялась в Госдепартаменте США. Зрителям очень понравилось. К примеру, в Америке с концертами мы выступали перед разной аудиторией. В первую очередь, конечно же, слушателями стали этнические казахи. Они тонко чувствуют напевы исторической Родины и они еще долго не отпускали нас со сцены.

Максат Медеубек, солист этно-фольклорного ансамбля «TURAN»:

– В Европейской части нашего турне есть несколько видов программ. Одна состоит только из произведений ансамбля «Туран», казахстанских и народных композиторов, вторая – из произведений Актоты Раимкуловой. Одна композиция была написана ею 9 лет назад, другая – специально для этого турне. Стоит отметить, что с нами выступали и артисты Казахконцерта.