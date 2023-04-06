В Астане представили инновационные проекты учёных ЕНУ

Производство по сборке 3Д-принтеров планируют запустить в столице на базе Евразийского национального университета имени Гумилёва. Ожидается, что в год там будут выпускать до трехсот таких станков. Продукцию в перспективе могут закупать технопарки, образовательные и научные учреждения, а также казахстанские и зарубежные индустриальные предприятия. Об этом сообщила проректор вуза Жанна Курмангалиева в ходе презентации инновационных научных проектов университета.

Всего на выставке было представлено более 20 научных разработок ученых и преподавателей университета. В их числе – проекты различных научно-исследовательских лабораторий, производственного центра ENU-LAB, а также Парка ядерных технологий. К слову, сегодня на базе последнего выпускают более 12 видов экологически безопасной продукции для разных сфер, в том числе – энергетики, строительства, сельского хозяйства и медицины. Всего ученые Евразийского Национального университета реализуют более 200 научных проектов, все они имеют большой потенциал коммерциализации.

Жанна Курмангалиева, проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва по науке, коммерциализации и интернационализации:

- Доходы университета от научной деятельности только за прошлый год возросли почти в 2 раза. То есть сейчас в науку стало вкладывать не только государство, стал вкладывать бизнес. Мы выигрываем конкурсы международных организаций, мы заключаем хозяйственные договора. Труд ученых университета очень востребован. Это проекты, которые ориентированы на решение конкретных задач экономики. В этой связи мы очень активно заключаем договора на совместную разработку и производство нашей продукции.