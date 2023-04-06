Чемпионат мира по шахматам пройдет в РК

В Астане с 7 апреля по 1 мая пройдет чемпионат мира по классическим шахматам. За титул будут бороться Ян Непомнящий и Дин Лижэн. Масштабное соревнование будет состоять из 14 партий. В столицу ожидается прибытие ряда известных лиц, в том числе чемпионат посетят президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, 14 и 15-ые чемпионы мира по шахматам Владимир Крамник и Виши Ананд, четырехкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин Хоу Ифань и другие.

Гости проведут ряд семинаров и сеансов одновременной игры. Помимо этого, состоится международный матч между женскими сборными командами Казахстана и мира по рапиду и блицу, а также пройдет детский турнир.