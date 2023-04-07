Визит-центр появится в ЗКО

Еще один визит-центр появится в Казахстане. Его начали строить близ музея-заповедника Хан Ордасы в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области. Центр информационно-познавательного обслуживания туристов будет частью комплекса музея. По подсчетам, здесь ежегодно будут принимать до 30 тысяч путешественников из разных стран.

В визит-центре планируют установить информационный сенсорный киоск. Он поможет посетителю сориентироваться в залах и экспонатах музея. С помощью современного медиа-гида можно будет осуществить виртуальный тур, посмотреть большое количество предметов из музейной коллекции, в том числе и те, что хранятся в запасниках.

Также для развития потенциала села Хан Ордасы тут планируют открыть объекты отдыха и лечения, организовать этноаул, вело- и конные экскурсии, а также запустить цех по производству минеральной воды.