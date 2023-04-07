К. Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием

Касым-Жомарт Токаев поздравил Всемирную организацию здравоохранения с 75-летним юбилеем. На своей странице в Twitter Глава государства написал: «Мы приветствуем неустанные усилия Организации по укреплению здоровья населения мира. Казахстан твердо привержен обеспечению доступного и справедливого здравоохранения для всех».

Отметим, сегодня во многих странах проходят массовые мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья и юбилею ВОЗ. Казахстан также не остался в стороне. В Астане более тысячи человек праздничным забегом отметили дату.