Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане

Сегодня взгляд всего мира прикован к событиям в Казахстане. Потому как в Астане определят чемпиона мира по классическим шахматам. За главный титул будут бороться Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Призовой фонд - 2 млн евро. По словам президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова, проведение столь масштабного мероприятия определяет статус Казахстана в мировом спорте.

Тимур Турлов, президент Казахстанской Федерации шахмат:

- Это мероприятие, которое мы никогда не принимали в Казахстане за время нашей независимости. И мы очень гордимся, что мы смогли добиться права на проведение этого чемпионата. Мы смогли достойно провести чемпионат по блицу и рапиду в конце прошлого года. Мы ждем довольно беспрецедентного внимания к результатам этого матча. Потому что впервые за очень много лет Магнус Карлсен не участвует в данных соревнованиях, и у нас действительно неизвестен фаворит этого процесса.

Нынешнее мероприятие станет важным шагом в развитии шахмат в Казахстане, а также заложит прочный фундамент для взаимодействия с ФИДЕ для проведения будущих соревнований.

Тимур Турлов, президент Казахстанской Федерации шахмат:

- Я очень надеюсь, что это мероприятие привлечет еще больше внимания к шахматам внутри Казахстана, а в течение этого месяца мы можем провести большое количество мастер-классов, мероприятий. Это даст возможность нашим любителям и профессионалам прикоснуться к главным гроссмейстерам нашего шахматного мира.

Отметим, первая партия матча за мировую шахматную корону завершилась ничьей, вторая состоится уже сегодня.