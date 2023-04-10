Книгу о женщинах-предпринимательницах Кыргызстана презентовали в Астане

Книгу, повествующую о 18 уникальных историях женщин-предпринимательниц Кыргызстана, представили в Астане. Труд основан на данных, собранных учеными исследовательского центра предпринимательства при Назарбаев Университете в ходе их экспедиции в соседнюю страну. Издание подготовлено под руководством ассоциированного профессора Высшей школы бизнеса Шумайлы Юсафзай.

По ее словам, каждая история – это повествование о том, как туризм, основанный на сообществах в Кыргызстане, способствует расширению прав местных женщин, сохранению культуры и вкладу их деятельности в экономику страны.

К слову, кыргызская модель ТОС, отмечает профессор, сегодня вполне успешна. Она получила развитие еще в 1995 году благодаря проекту по содействию женщинам. На сегодня же в Кыргызстане насчитывается 18 офисов по развитию такого вида туризма. Они помогают женщинам получить различные навыки, трудоустроиться и создать успешный бизнес в своей местности.

Шумайла Юсафзай, Директор NURCE, ассоциированный профессор Высшей школы бизнеса НУ:

- В 2022 году мы выиграли грант от Назарбаев Университета для исследования о женском предпринимательстве в Казахстане, Кыргызстане и Центральной Азии. Тема исследования – понимание женщин в туризме, основанном на сообществах (ТОС). Мы знаем, что Кыргызстан – одна из стран Центральной Азии, которая достигла успеха в ТОС, в частности, участие женщин в ТОС. В 2022 году мы брали интервью у женщин из разных регионов Кыргызстана. Мы услышали их разные восхитительные истории, истории о вкладе в их семьи, сообщества, страну, экономику, туризм. Мы поняли, что хотим рассказать их истории людям.

Йозеф Кеннингс, Декан Высшей школы бизнеса, Назарбаев университет:

- Мы изучаем не только Казахстан, но и регион: какие факторы влияют на вход новых компаний, какие факторы влияют на выход компаний с рынка, как создать нужную экосистему, чтобы молодые компании и предприниматели могли вырасти успешно и стали лидирующими компаниями в будущем.

К слову, подобное исследование ученые провели и в Казахстане. Книгу о развитии общинного туризма среди женщин в нашей стране планируют представить до конца года.