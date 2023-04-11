В Казахстане зафиксирован рост пассажиропотока на 17%

Более 11 миллионов пассажиров перевезли авиакомпании Казахстана в 2022 году. Пассажиропоток в сравнении с предыдущим 2021 годом, вырос на 17%. Показатели отрасли озвучили в Комитете гражданской авиации. По данным ведомства, аэропорты республики в целом за прошлый год обслужили свыше 22 миллионов пассажиров. Из них 7 миллионов – в Алматы и 6 миллионов – в столице. Вместе с тем, подчеркнули в Комитете, отмечается значительное снижение показателей транзитного пассажиропотока. Так, в 2022 году они стали в разы ниже «допандемийных».

Талгат Ластаев, Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК:

- Транзитный пассажиропоток также растет. По прошлому году показатели пока не достигли того уровня, который был до пандемии. До пандемии, если вы помните, у нас был транзитный пассажиропоток свыше миллиона пассажиров. По итогам прошлого года, порядка 200 тысяч. Но есть потенциал для роста. Сейчас открываются международные направления. Из новых рейсов – Анкара открылась буквально в прошлом году, то есть традиционно – это был Стамбул, теперь мы расширяем географию. Бодрум открылся. Есть потенциал для роста. Учитывая все это, мы продлили режим открытого неба еще на 5 лет.

По словам Талгата Ластаева, вместе с ростом пассажиропотока увеличивается и нагрузка на основные авиахабы страны – аэропорты Астаны и Алматы. А потому они, как и другие воздушные гавани республики, нуждаются в реконструкции. К примеру, для обслуживания международных рейсов Алматинский аэропорт расширяют – строят новый терминал. Завершить его возведение планируют в июне 2024 года. Стоимость проекта – 200 миллионов долларов.

Талгат Ластаев, Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК:

- Помимо этого, ведется реконструкция терминала аэропорта Шымкент, в скором времени мы планируем завершение. Также у нас начата реконструкция терминала аэропорта города Кызылорда за счет частных средств, ожидается реконструкция терминала в этом году аэропорта города Костанай. У нас есть в планах реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Астана. За счет всех этих улучшений мы нацелены удовлетворить растущий спрос на воздушные перевозки.