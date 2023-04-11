Износ сетей теплоснабжения снизят в РК

В Казахстане планируют снизить износ сетей теплоснабжения почти наполовину – к 2029 году. На реализацию 47 проектов по коммуникациям с показателем износа более 75% в этом году выделено 69 млрд 400 млн тенге. На эти средства в республике реконструируют порядка 107 километров тепловых сетей. Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании Правительства. По словам главы МИИР, для реконструкции и модернизации теплосетей в Акмолинской и Павлодарской областях рассматривается вопрос выделения средств из резерва Правительства. Это свыше 13 млрд тенге. В частности, планируется реконструировать 4 тепломагистрали в Экибастузе и построить новые теплосети в Павлодаре.

Для обеспечения надежного теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне в столице и двух мегаполисах страны – Алматы и Шымкенте Марат Карабаев также призвал местные исполнительные органы к принятию ряда необходимых мер.

Марат Карабаев, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

- Необходимо после завершения отопительного периода в срок до 1 июня 2023 года провести техническое обследование состояния тепловых сетей и рассмотреть вопрос целесообразности передачи частных сетей в коммунальную собственность; до конца 2023 года завершить разработку проектно-сметной документации для обеспечения строительно-монтажных работ в 2024 году; начать складирование запасов угля на тупиках и в угольных ямах в летнее время; обеспечить прозрачную работу торговой биржи и равномерного распределение объемов.

В свою очередь Глава кабмина Алихан Смаилов, заслушав докладчиков, поручил Правительству провести работу по замене теплосетей качественно и в срок.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- Акимам регионов совместно с Министерствами энергетики и индустрии и инфраструктурного развития необходимо утвердить план мероприятий по подготовке всех объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов и незамедлительно приступить к его реализации. Второе - Министерству индустрии совместно с Министерством энергетики и акимами регионов до 1 июня завершить техническое обследование состояния действующих тепловых сетей.

Автор: Айгерим Акимжанова