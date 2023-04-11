Чемпионат мира по шахматам: Ян Непомнящий одержал победу во второй партии матча

Вторая партия на чемпионате мира по классическим шахматам в Астане завершилась победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Игра с китайцем Дином Лижэнем стала самой быстрой в аналогичных соревнованиях за последние 10 лет по количеству ходов. После двух партий счёт в матче за мировую шахматную корону – 1,5:0,5 в пользу россиянина. Следующая партия между соперниками состоится 12 апреля.

Аркадий Дворкович, Президент ФИДЕ:

- Мы делаем все возможное для создания максимально комфортных условий для обоих участников, их делегаций, болельщиков по всему миру, которые следят с интересом за этим матчем. По итогам уже увидим.

Напомним, стартовавший 7 апреля чемпионат мира по классическим шахматам завершится 1 мая. В его рамках состоится международный матч между женскими сборными командами Казахстана и мира по рапиду и блицу, а также пройдет детский турнир.