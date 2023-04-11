Сенаторы затронули проблему незаконной застройки в Алматы

О необходимости ввести мораторий на возведение объектов в горных и предгорных районах Алматы заявили в своих запросах депутаты Сената на заседании Палаты. По словам Андрея Лукина, экологическое равновесие города находится под угрозой. Он напомнил, что по данным МЧС, такая застройка может привести к оползням техногенного характера и несет большие риски для жизни горожан. Депутат отметил, что на эту серьезную проблему обращают внимание не только жители, но и общественники, сейсмологи и юристы.

В целом, по словам Лукина, только в прошлом году в Алматы было выявлено 751 нарушение земельного законодательства. При этом по 156 решениям городской администрации материалы были переданы в суд для их отмены. Для решения проблемы незаконной застройки в мегаполисе депутат озвучил свои предложения.

Андрей Лукин, Депутат Сената Парламента РК:

- Провести детальную инвентаризацию земель горных и предгорных районов Алматы и прилегающих к городу районов Алматинской области; внести изменения и дополнения в действующее законодательство, предусматривающее полный запрет частного строительства в горных и предгорных районах города Алматы и его окрестностях; до завершения инвентаризации земель и принятия соответствующего НПА объявить мораторий на предоставление земель.

Автор: Айгерим Акимжанова