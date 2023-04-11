Сборная Казахстана по теннису готовится к матчу с командой Польши

Сборная Казахстана по теннису ведет подготовку к матчу с командой Польши. Первыми опробовали грунтовое покрытие Анна Данилина и Юлия Путинцева. К ним присоединятся Елена Рыбакина, Гозаль Айнитдинова и Жанель Рустемова. Тренировку перед соревнованиями ведут и соперники наших девушек. Представители обеих команд провели брифинг для прессы и ответили на вопросы журналистов.

Давид Цельт, капитан Сборной Польши:

- Мы впервые в Казахстане. Конечно, наши теннисисты хотят составить конкуренцию казахстанским спортсменам. Это очень сильная сборная, как мы знаем, это командный турнир, и всё может случиться.

Ярослава Шведова, капитан Сборной Казахстана:

- Выступление за страну - это всегда грандиозное событие, но и непредсказуемое - любой может победить любого. Независимо от состава соперника, мы готовимся на полную и сильнейшим составом.

Напомним, матч квалификации «Кубка Билли Джин Кинг» состоится 14-15 апреля.