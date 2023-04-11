К. Токаев принял председателя агентства по противодействию коррупции

Уделить особое внимание выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц. Такую задачу Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством Антикоррупционной службы.

Асхат Жумагали доложил Главе государства о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц. Кроме того, вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.