Мажилис принял документ о защите прав граждан Казахстана и Кыргызстана

Сегодня Мажилис принял документ, направленный на защиту прав граждан Казахстана и Кыргызстана. Согласно ратифицированному протоколу, компетентным органом, оказывающим юридические услуги сторонам, является Генеральная прокуратура.

Ранее эту функцию выполняли органы внутренних дел. При этом в статью внесено изменение, предусматривающее уведомление друг друга по дипломатическим каналам. Ожидается, что документ будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.