Мультсериал о важности экокультуры вышел на казахском языке

Привитие подрастающему поколению любви и уважения к окружающей природе. Впервые в Казахстане вышел мультсериал на государственном языке о важности экологической культуры. Он предназначен для детей младшего возраста. По сюжету главный герой семисерийной анимационной картины - обычый ребенок, который учится заботиться о растениях, животных и всех живых организмах.

В увлекательной форме в мультсериале раскрываются такие темы, как причины загрязнения планеты и истощения природных ресурсов. Кроме того, маленьким зрителям объясняются простые правила заботы об окружающей среде. Мультсериал доступен для зрителей в соцсетях.

Айдана Кулбатырова, продюсер портала ruh.kz казахстанского общественного института развития:

- Мы постарались затронуть сразу несколько тем. Это загрязнение воздуха, рациональное использование воды и вред скопления отходов, в том числе пластиковых. Я думаю, что наш проект положит начало развитию в стране экологического воспитания и экологической культуры у казахстанцев, начиная с детского возраста. Будет появляться качественный контент, который познакомит детей с правилами заботы об окружающей среде.