Число вредных выбросов снизят до 30% в Казахстане к 2025 году

16 крупных промышленных объектов страны до 30% снизят количество вредных выбросов в окружающую среду к 2025 году. Для достижения показателя в рамах нацпроекта «Жасыл Казахстан» отечественные предприятия должны внедрить наилучшие доступные технологии. Об этом на брифинге СЦК заявил исполняющий обязанности председателя Комитета Министерства экологии и природных ресурсов Айдар Абдуалиев.

По его словам, для решения экологическим проблем в стране ведомством совместно с акиматами регионов были разработаны специальные дорожные карты. Они предусматривают реализацию 485 мероприятий. Треть из них, отметил спикер, на сегодня завершены.

В целом они позволят к 2025 году снизить показатели индекса загрязнения атмосферы в 8 городах республики, построить 7 новых и провести реконструкцию 12 старых канализационно-очистных сооружений, а также возвести 24 полигона.

Айдар Абдуалиев, и.о. председателя Комитета Министерства экологии и природных ресурсов РК:

- Переход на наилучшие доступные технологии с 2025 года позволит снизить эмиссии примерно на половину по стране в течение 10 лет. Кроме того, экологическим кодексом с 2023 года предусмотрена установка автоматизированной системы мониторинга на источниках выбросов предприятий. Передача данных позволит в режиме онлайн отслеживать показатели эмиссий, своевременно реагировать на нарушения, обеспечить население достоверной и своевременной информацией.

Автор: Айгерим Акимжанова