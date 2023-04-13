«Самрук-Қазына» будет ежегодно выделять средства фонду «Қазақстан халқына»

Не менее 7% от чистого дохода будет ежегодно выделять фонд национального благосостояния «Қазақстан халқына». Сегодня соответствующие правила, регламентирующие порядок предоставления средств, утверждены постановлением Правительства. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра. Согласно документу, общественный фонд обязан использовать перечисленные деньги по целевому назначению.

Отметим, на сегодня «Қазақстан халқына» реализует более 25 благотворительных программ в шести направлениях. Среди них - медицина, образование, спорт, культура, социальная поддержка. Фонд также оказывает помощь при ЧС.