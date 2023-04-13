Глава государства принял теннисистку Елену Рыбакину

Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину, блестяще выступившую на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе. В свою очередь победительница Уимблдона заверила, что и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для достижения успехов на престижных международных соревнованиях.

Глава государства сообщил, что на сегодня теннисом в стране занимаются более 30 тысяч человек. Из них более 10 тысяч – дети до 10 лет. В целях массового охвата людей данным видом спорта в 17 регионах республики построены корты.

Касым-Жомарт Токаев также пожелал успехов отечественным теннисистам, участвующим в квалификационном матче Кубка Билли Джин Кинга, который впервые пройдет в Астане, и завоевавшим лицензию на летние Олимпийские игры в Париже.

Елена Рыбакина, казахстанская теннисистка:

- Сегодня я побывала на встрече с Главой государства. С утра, конечно, было волнительно, но все прошло хорошо, готовилась. Поделилась своими будущими планами, турнирами. Завтра выступаю здесь, в Казахстане. Буду очень рада всех видеть. И, конечно же, надеюсь, что получится показать хорошую игру, победить завтра и послезавтра всей нашей командой. В дальнейшем буду продолжать радовать своими победами.