Спикер Сената Парламента провел встречу с казахстанскими студентами в Москве

Талантливая образованная молодежь должна стать драйвером модернизации страны. Об этом председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в Москве говорил на встрече с казахстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.

Спикер верхней палаты подчеркнул, что вопросу качественного образования в Республике уделяется приоритетное внимание и ведется системная работа в этом направлении. Подчеркнув важность масштабных реформ, инициированных Президентом страны, он призвал молодежь принять активное участие в управлении государством.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

- Очень важно, чтобы политическую систему, в органы государственного управления пришли молодые люди. Эта политика Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, нашего Президента. Он об этом всегда говорит. Вы знаете, что у нас сегодня есть очень молодые министры, молодые парламентарии. И я думаю, что может и среди вас сидят будущие парламентарии, будущие министры. Мы верим в это. Для этого мы создаем соответствующую систему, в рамках которой могли бы развиваться наши граждане, где они могли бы реализовать свой потенциал и добиваться поставленной цели.

Кроме того, сенаторы во главе с Мауленом Ашимбаевым возложили цветы к памятнику великого казахского поэта Абая Кунанбаева.