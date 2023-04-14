ООН выпустила фильм о восстановлении популяции сайгаков в РК

Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане выпустила Организация объединённых наций. По данным республиканской ассоциации сохранения биоразнообразия, в картине рассказывается природоохранная инициатива «Алтын Дала».

Цель широкомасштабной партнерской программы национальных и международных организаций - сохранение ключевых видов животных, степных и полупустынных экосистем и совершенствование сети особо охраняемых природных территорий. Наша страна проводит данную работу вместе Франкфуртским зоологическим обществом, Фауной и Флорой Интернешнл, Королевским обществом защиты птиц и другими объединениями.

Отметим, в 2022 году в Казахстане количество сайгаков превысило один миллион 318 тысяч особей.