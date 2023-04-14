Авиаучет сайгаков стартует в Казахстане

С 15 апреля в Казахстане начнется весенний авиаучет сайгаков. В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что это мероприятие проводится для того, чтобы определить численность вида на территории страны. Подсчет степных антилоп проведут сотрудники «Охотзоопрома» совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира. К ним присоединятся и научные специалисты казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Учетная группа разделена на 2 команды: одна - в бетпакдалинской популяции, вторая - в уральской и устюртской популяциях. Специалисты проведут в небе около 200 летных часов на вертолете. Отметим, что в Казахстане дважды в год идет подсчет популяции сайгаков — весной и осенью.