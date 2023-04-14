Вышел в свет новый экологический журнал Qazaq Geography

Отечественные издания пополнились новым журналом Qazaq Geography. Он экологического направления, будет выходить ежеквартально тиражом 10 тысяч экземпляров. В пилотном выпуске представлены статьи по таким актуальным темам, как влияние изменения климата на биоразнообразие, роль возобновляемых источников энергии в устойчивом развитии, а также связи между деградацией окружающей среды и здоровьем населения.

Айнур Искакова, Выпускающий редактор журнала Qazaq Geography:

- Журнал будет выходит ежеквартально, он содержит 7 разделов по 32 страницы. В соответствии с миссией, включенных направлений, добавили такие темы, как животный мир, люди, социальные сети, природа, окружающая среда. Теперь каждая статья доступна через QR-код на казахском, русском и английском языках.