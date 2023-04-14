Чемпионат мира по шахматам: Дин Лижэнь выиграл четвертую партию матча

Четвертую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам в Астане выиграл Дин Лижэнь. Его соперник - россиянин Ян Непомнящий сдался перед 47-м ходом. Таким образом, китайский горссмейстер сравнял счет в серии 2:2.

Ранее шахматисты выиграли по одной партии, а две встречи завершились вничью. Пятая партия пройдет уже 15 числа.

Напомним, с 7 апреля по 1 мая в столице Казахстана проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам. Им станет тот, кто наберет больше 7 баллов.