В Казахстане создадут электронную базу мостов, развязок и путепроводов

Теперь в Казахстане данные о мостах, развязках, путепроводах и железных дорогах будут храниться в единой электронной базе. К разработке специализированной системы, которая будет основываться на европейском опыте, приступил дорожный научно-исследовательский институт. Казахстанские специалистыуже проанализировали данные Дании, Финляндии, Германии, Норвегии, ЮАР, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Айдос Ельшибаев, Вице-президент казахстанского дорожного научно-исследовательского института:

- Разработана единая система управления эксплуатации мостами. После диагностики и инструментального обследования мостов данные заносятся в эту систему. Система автоматизирована формирует отчет о состоянии мостов республики для определения финансирования на содержание и ремонт данных мостов. Система позволяет автоматизировано выявить состояние, дефекты. Это даст нам оптимальное распределение финансов на ремонт данного моста и для безопасного проезда автолюбителей.

По словам специалистов, именно отсутствие быстрого доступа к информации порой так осложняет работу по планированию и проведению ремонта, модернизации, реконструкции и строительства стратегических дорожных объектов. Теперь же в современной информационной системе будут собраны актуальные электронные сведения, в том числе - паспортные данные каждого сооружения и результаты обследования их состояния. Кроме того, в рамках проекта будут оцифрованы все мосты и путепроводы на автодорогах республиканского значения. Собранные данные будут доступны на сайте сотрудникам государственных, проектных и строительных организаций.