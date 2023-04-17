В Казахстане выросло количество внутренних туристов

Казахстанцы все чаще отдают предпочтение красотам своей страны. Так, вместо отдыха за границей - путешествия по родным краям в прошлом году выбрали свыше 8 с половиной миллионов наших граждан. Такие показатели внутреннего туризма приводит Министерство культуры и спорта. Эксперты особо подчеркнули, эти цифры выше уровня 2021-го почти на 2 млн человек.

Акмарал Менлибек, Главный эксперт Управления Комитета МКС РК:

- Внутренний туризм для нас не менее важен, чем привлечение иностранных гостей. Например, уже больше года действует программа «Kids Go Free», благодаря которой детям предоставляют бесплатные авиаперелеты внутри Казахстана. Также планируется введение туристского кэшбека для граждан, путешествующих внутри страны. Мы будем продолжать работу по уже существующим дестинациям и повышению интереса к внутреннему туризму.

На рост спроса на внутренние туры повлияло и разнообразие предложений. Словом, казахстанцам есть где отдохнуть и из чего выбрать. В стране активно открываются новые объекты туристской инфраструктуры – рестораны, культурно-развлекательные центры, гостиницы и зоны отдыха. Так, в 2022 году только мест размещения к уже существующим добавилось порядка трех сотен, достигнув 4 тысяч.