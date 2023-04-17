15 республиканских трасс закрыли из-за непогоды

Обильный снегопад, метель и заморозки. Такая непривычная для апреля непогода накрыла ряд регионов страны. В нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение. На 15 участках республикнских трасс и вовсе ограничено движение. В борьбе с последствиями стихии задействованы 500 единиц спецтехники, израсходовано порядка 2 тысяч кубометров противогололедных материалов. Снегоуборочные работы ведутся круглосуточно - в усиленном режиме. За сутки, по данным пресс-службы «КазавтоЖол», из снежных заносов было вызволено 65 машин. Также из-за сильного снегопада и ветра в столице сегодня переведены на дистанционный формат обучения школьники и студенты 1-2 курсов колледжей.