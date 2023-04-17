Казахстан доставил гуманитарную помощь в Афганистан

Казахстан по поручению Главы государства доставил более пяти тысяч тонн гуманитарного груза в Афганистан. С этой и торговой миссией Кабул посетил зам Главы кабмина – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. В рамках визита он провел ряд встреч с афганскими коллегами, где подчеркнул заинтересованность нашей страны в развитии двусторонних торгово-экономических и энергетических связей. Также в ходе совместного бизнес-форума стороны договорились о поставках казахстанской муки в Афганистан на сумму в 4 млн долларов.

Серик Жумангарин, Заместитель Премьер-министра – министр-торговли и интеграции РК:

- На сегодня у нас налажены торгово-экономические отношения. Объем торгового оборота в прошлом году достиг 1 млрд долларов. Основная доля приходится на экспорт товаров из Казахстана. Это мука, пшеница, растительное масло, металлы. Конечно, мы нацелены расширить этот перечень. У нас есть возможность довести объем взаимной торговли с Афганистаном до трех млрд. Со мной приехали бизнесмены, 18 представителей сферы бизнеса. Они выпускают муку, трансформаторы и другие товары. Мы планируем открыть здесь казахстанский торговый дом.

В Афганистане откроют торговый дом Казахстана

К слову, ожидается, что основной офис торгового дома располагаться будет в городе Герате. Его ключевые задачи - содействие и активизация торгово-экономических отношений двух стран, увеличение товарооборота, развитие региональных, торгово-экономических, транспортно-логистических и других связей, а также привлечение инвестиций в экономику Казахстана.