Чемпионат мира по шахматам: международный матч стартовал среди женщин

В Астане дали старт международному шахматному матчу среди представительниц прекрасного пола. В период с 17 по 19 апреля женская сборная Казахстана будет выступать против женской сборной мира в дисциплинах рапид и блиц. К слову, как подчеркивают эксперты, это беспрецедентное событие не только в истории казахстанских, но и мировых шахмат. Ранее проводились матчи только мужских сборных мира против сборных СССР и России − в 1970-м, 1984-м и 2002-м годах.

Отметим, в состав участвующих команд вошли обладательницы высших международных рейтингов FIDE. Нашу сборную возглавит гроссмейстер Гульмира Даулетова, а мировую – гроссмейстер, экс-министр экономики и бывший министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола.