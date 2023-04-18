Действующий чемпион Казахстана терпит разгромное поражение от «Кайрата» в матче КПЛ

В минувшие выходные состоялся центральный поединок шестого тура чемпионата Казахстана по футболу между действующим чемпионом страны «Астаной» и «Кайратом». Этот матч приковывал внимание всех любителей местного первенства, а итоговый результат не оставил равнодушными даже нейтральных болельщиков. Сделать просмотр матча своей любимой команды еще интереснее поможет промокод париматч казахстан, более подробная информация о предложении представлена на портале Metaratings.

Встреча между «Астаной» и «Кайратом» состоялась 16 апреля 2023 года в столице Казахстана. Команда из Алматы шокировала всех местных зрителей в самом начале матче – уже на третьей минуте гости вышли вперед благодаря точному выстрелу бразильца Жоау Паулу. Действующий чемпион страны быстро отреагировал на неудачное начало давлением на ворота соперника, однако сравнять счет до перерыва не удалось.

Более того, «Кайрат» в начале второй половины встречи увеличил свое преимущество до двух мячей. Героем эпизода на 56-й минуте снова стал Жоау Паулу, оформивший дубль. В концовке матча «желто-черные» шокировали местную публику, отправив в ворота «Астаны» третий мяч. Его автором стал вышедший на замену Дмитрий Сергеев, который и установил окончательный счет 3:0 в пользу гостей.

Для «Астаны» это уже второе поражение в шести турах КПЛ. Столичный клуб опустился на четвертую строчку, уступая лидирующему «Кызылжару» шесть очков. «Кайрат» занимает пятое место с 11-ю очками в активе.