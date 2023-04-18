Отпечатки пальцев будут вносить в паспорта казахстанцев с 2024 года

Уже с 1 января следующего года в паспорта и удостоверения личности казахстанцев будут вносить отпечатки пальцев. А вот менять действующие документы не придется. Потому как выданные до вступления в силу закона документы являются действительными до истечения срока действия. В министерстве внутренних дел страны отметили, что дактилоскопическая регистрация в ЦОНах будет осуществляться бесплатно и займет не больше 10 минут. Отпечатки пальцев будут брать не только у казахстанцев, но и у иностранцев, а также лиц без гражданства. Их будут вносить в микросхему.

Айгуль Канлыбаева, старший инспектор по особым поручениям комитета МВД РК:

- Лица с такими физическими недостатками, как отсутствие всех пальцев на обеих руках или отсуствия капилярных узоров на ногтевых фалангах всех пальцев обеих рук, освобождаются от прохождения дактилоскопической регистрации. Дактилоскопическая регистрация будет проводится один раз. Данная процедура может проводиться повторно при необходимости в случаях, если процедура не была проведена первоначально из-за увечья, ран и тому подобное. Биометрические документы позволят создать и внедрить в систему биометрические идентификации, защитить документы от подделок, повысить меры безопасности в условиях усиления террористических угроз, успешно решать задачи по борьбе с преступностью.

Отметим, ранее в МВД обновили правила оформления документов. Удостоверение личности теперь будет включать фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; пол; дату выдачи, номер документа, срок действия; подпись владельца; ИИН и отпечатки пальцев. А вот национальность можно будет указать по желанию.