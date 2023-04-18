Масштабный сейсмоаудит проведут в Алматы

В Алматы проведут масштабный сейсмоаудит. После планируют выработать предложения по сейсмической безопасности. Об этом стало известно в ходе совещания в Правительстве под председательством Алихана Смаилова, где затронули вопросы развития мегаполиса и его агломерации. Глава кабмина отметил необходимость планомерного решения вопросов, которые ставит акимат и бизнес. Также на совещании рассмотрели и ряд других направлений. Это расширение индустриальной зоны Алматы, решение экологических проблем города, реализация нацпроекта «Комфортная школа», строительство объектов дополнительного образования, а также внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.

Обсудили участники встречи и планы по развитию сети оптово-распределительных и торгово-логистических центров в городе. Они позволят не только упорядочить торговые потоки, но и разгрузить транспортную инфраструктуру.