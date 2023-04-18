Бибисара Асаубаева обыграла лучшую шахматистку мира Хоу Ифань в первом матче женских сборных мира и Казахстана. Несмотря на это, сегодняшний матч завершился в пользу зарубежных спортсменок. Они набрали 18,5 очков против 13,5 очков у отечественной сборной.

Хоу Ифань, которая имеет наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин, сыграла вничью с Динарой Садуакасовой и Жансаей Абдумалик. Затем выиграла у Меруерт Камалиденовой и уступила Бибисаре Асаубаевой.

Напомним, Бибисара в 2021 году была признана самой молодой в истории шахмат чемпионкой по блицу и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Годом позднее стала лидером Гран-при по шахматам среди женщин в Нью-Дели. А уже завтра 19 апреля определится команда сильнейших матча после проведения 8 туров блиц.