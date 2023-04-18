Вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих рассмотрели в Сенате

В 2022 году призывные комиссии в Казахстане прошли более 131 тысячи молодых казахстанцев. 80% из них, а это более 105 тысяч человек, были признаны годными к воинской службе. Непригодными к ней признали 19 тысяч соотечественников. Вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих рассмотрели в комитете Сената по международным отношениям, обороне и безопасности. В Минздраве назвали регионы, где отмечается рекордное число непригодных к службе казахстанцев. Это Атырауская область, затем идет Западно-Казахстанский регион, Шымкент, Алматы и Акмолинская область. В ведомстве отметили, что в ближайшее время комитетом контроля Минздрава будет проведена проверка работы всех призывных комиссий на местах за последние два года.

Вячеслав Дудник, Вице-министр здравоохранения РК:

- Кто был отклонен, по какой причине и так далее. Мы готовим сейчас совместное письмо, в рамках обратной связи Минздрав не может дать поручение своему комитету контроля - идти и проверить. Будет письмо от министерства Обороны, мы проверим, получим аналитику и там, где найдем конкретные проблемные вопросы, мы будем нивелировать.

Также на заседании затронули вопрос необходимости пропаганды позитивного отношения к воинской службе и армии. По данным Минобороны, к этой работе сегодня активно подключили блогеров и общественных деятелей. Кроме того, ведомство оказывает поддержку при съемках фильмов и сериалов на патриотическую тему.

Султан Камелетдинов, Заместитель министра обороны РК:

- Мы предоставляем личный состав вооружения и военную технику. Летом планируется показ фильма «Летом 41-го года», где говорится о нашем земляке, соотечественнике, герое Советского союза, его подвиг на территории Республики Беларусь.

Автор: Айгерим Акимжанова