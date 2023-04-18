Сборная Казахстана потерпела второе поражение на чемпионате мира по хоккею среди женщин

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею среди женщин сборная Казахстана встретилась с соперницами из Словении. Данный турнир проходит в Южной Корее и приурочен к группе B дивизиона I. В следующем туре казахстанские спортсменки встретятся с Италией 20 апреля 2023 года. Котировки на это событие предоставляют популярные букмекерские конторы, рейтинг которых представлен на портале VseProSport.

Сборная Казахстана выступает в группе B дивизиона I, что является вторым по значимости мировым турниром по хоккею среди женщин. В первом туре подопечные Александра Мальцева встречались с Великобританией. В этой встрече произошло редкое для хоккея явление – судьбу противостояния решила всего одна шайба в исполнении британок в заключительном периоде, которая и стала причиной поражения казахстанской команды со счетом 0:1.

18 апреля женская сборная Казахстана по хоккею противостояла Словении. Матч второго тура также нельзя записать в актив подопечных Александра Мальцева – европейская команда взяла верх со счетом 2:1. Автором единственной шайбы в составе казахстанского коллектив стала Александра Голотвина.

Два поражения на старте турнира отодвинули сборную Казахстана на последнюю строчку в турнирной таблице группы B. Впереди команду ожидают матчи против Польши, Италии и Южной Кореи.